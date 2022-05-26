С 27 мая обязательное требование носить маски в Петербурге отменяется

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга о внесении изменений в антиковидное постановление. Теперь в городе снимается еще ряд обязательных ограничений, в том числе, ношение масок.
Так, с 27 мая начинают действовать поправки в антиковидном постановлении. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Отмечается, что на основании предписания Главного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу снимается ограничение максимально допустимого количества посетителей — 2 тыс. человек, для спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий.
Кроме того, использование гражданами средств индивидуальной защиты теперь не обязательно. Такая мера носит рекомендательный характер, поэтому организациям лучше бы обеспечить возможность использования средств защиты работникам и посетителям соответствующих мест.
Другие ограничения продлеваются по 1 июля.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что до этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил обращение в Роспотребнадзор с предложением отмены обязательного масочного режима в городе.