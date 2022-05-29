Петербург находится на 2 месте по суточному количеству заболевших COVID-19

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили еще 257 новых случаев коронавируса.

Всего с начала пандемии в городе заболели 1 528 999 местных жителей. При этом 1 492 216 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 72 за последние сутки. Об этом сегодня, 29 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на 2 место. Лидером в антирейтинге с отрывом стала Москва, где коронавирус выявили еще у 286 человек. Третье место у Московской области — 197 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что использование жителям Петербурга средств индивидуальной защиты теперь не обязательно. Такая мера носит рекомендательный характер.