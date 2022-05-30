ВОЗ: оспа обезьян не вызовет глобальную пандемию

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что заболеваемость оспой обезьян не достигнет показателей коронавируса.

Глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис заявила, что оспа обезьян не разрастется до масштабов пандемии COVID-19. Она подчеркнула, что это лишь предварительные оценки, и составить точный прогноз пока нельзя.

«Мы не знаем, но мы так не думаем», — заявила Льюис, отвечая на вопрос о возможности глобальной пандемии из-за оспы обезьян.

Специалист добавила, что, тем не менее, ВОЗ обеспокоена тем, что подавляющее большинство населения Земли не имеет иммунитета к ортопоксвирусам с момента ликвидации натуральной оспы. Кроме того, в организации опасаются, что инфекция может попытаться занять нишу и легче распространяться между людьми.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что инфекционист Потапова рассказала о симптомах оспы обезьян.