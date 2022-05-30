Инфекционист Потапова рассказала о симптомах оспы обезьян

Инфекционист Потапова рассказала о симптомах оспы обезьян
Оспа обезьян протекает намного легче, чем натуральная. Фото: Pixabay

Оспа обезьян проявляется повышенной температурой, сыпью и головной болью. Обо всех симптомах заболевания рассказала заведующая инфекционным отделением Боткинской больницы Татьяна Потапова.

Врач отметила в эфире телеканала «Санкт-Петербург«, что оспа обезьян протекает намного легче, чем натуральная, которую победили в прошлом веке.

Сначала у заболевшего оспой обезьян повышается температура до 39-40 градусов. Одновременно с этим или через несколько дней на теле начинается сыпь. Сначала она появляется на лице, а после переходит на все тело. На месте пятнышек со временем появляются пузырьки, которые нагнаиваются, а после образуются корочки.

«При выздоровлении на месте корочки может формироваться довольно значимый дефект – оспинка», — рассказала Потапова.

Кроме того, болезнь сопровождается головной болью, болями в мышцах и спине. Отличительной особенностью этой оспы являются сильно увеличенные лимфоузлы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Роспотребнадзор рассказал, как распознать оспу обезьян.

заболевание оспа обезьян симптомы


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Суд Петербурга вернул составителям дело лидера группы «ДДТ» Юрия ...
Шестеро петербуржцев стали победителями конкурса «Лидеры России»
В Петербурге распродают имущество обанкротившегося Spar
Горячей воды не будет в 11 районах Петербурга до 3 июня
Перед Днем города с петербургских улиц вывезли больше тысячи кубометров мусора
Инфекционист Потапова рассказала о симптомах оспы обезьян
Вице-губернатор Корабельников взял на себя обязанности ушедшего в ...
Петербург вошел в тройку лучших регионов России по благосостоянию семей