Инфекционист Потапова рассказала о симптомах оспы обезьян

Оспа обезьян проявляется повышенной температурой, сыпью и головной болью. Обо всех симптомах заболевания рассказала заведующая инфекционным отделением Боткинской больницы Татьяна Потапова.

Врач отметила в эфире телеканала «Санкт-Петербург«, что оспа обезьян протекает намного легче, чем натуральная, которую победили в прошлом веке.

Сначала у заболевшего оспой обезьян повышается температура до 39-40 градусов. Одновременно с этим или через несколько дней на теле начинается сыпь. Сначала она появляется на лице, а после переходит на все тело. На месте пятнышек со временем появляются пузырьки, которые нагнаиваются, а после образуются корочки.

«При выздоровлении на месте корочки может формироваться довольно значимый дефект – оспинка», — рассказала Потапова.

Кроме того, болезнь сопровождается головной болью, болями в мышцах и спине. Отличительной особенностью этой оспы являются сильно увеличенные лимфоузлы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Роспотребнадзор рассказал, как распознать оспу обезьян.