Дома у петербуржца, сидящего в колонии в Коми за наркосбыт, нашли арсенал оружия и боеприпасов

Дома у петербуржца, сидящего в колонии в Коми за наркосбыт, нашли арсенал оружия и боеприпасов
Оружие и боеприпасы нашли в квартире в Рыбацком. Фото: google.maps

Крупный тайник с оружием и боеприпасами нашли дома у петербуржца, отбывающего срок за наркосбыт и организацию преступной группировки.

Как стало известно Gazeta.SPb, арсенал оружия и боеприпасов нашли в комнате коммунальной квартиры на Шлиссельбургском проспекте, 47/1. Пожилая собственница комнаты рассказала правоохранителям, что там раньше проживал ее 42-летний сын.

В тайнике были два ружья, револьвер Walter, три пистолетных магазина, глушитель и почти 1300 патронов к различному оружию.

Полиция выяснила, что мужчина, который жил в этой комнате, сейчас отбывает 10-летний срок в колонии в республике Коми за организацию преступной группировки и покушение на сбыт наркотиков. Его поймали в 2010 году, когда он пытался продать запрещенное вещество, но покупатель оказался сотрудником полиции.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что грабители отобрали у петербуржца сумку с 13,2 млн рублей на Коломяжском проспекте.

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