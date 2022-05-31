Дома у петербуржца, сидящего в колонии в Коми за наркосбыт, нашли арсенал оружия и боеприпасов

Крупный тайник с оружием и боеприпасами нашли дома у петербуржца, отбывающего срок за наркосбыт и организацию преступной группировки.
Как стало известно Gazeta.SPb, арсенал оружия и боеприпасов нашли в комнате коммунальной квартиры на Шлиссельбургском проспекте, 47/1. Пожилая собственница комнаты рассказала правоохранителям, что там раньше проживал ее 42-летний сын.
В тайнике были два ружья, револьвер Walter, три пистолетных магазина, глушитель и почти 1300 патронов к различному оружию.
Полиция выяснила, что мужчина, который жил в этой комнате, сейчас отбывает 10-летний срок в колонии в республике Коми за организацию преступной группировки и покушение на сбыт наркотиков. Его поймали в 2010 году, когда он пытался продать запрещенное вещество, но покупатель оказался сотрудником полиции.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что грабители отобрали у петербуржца сумку с 13,2 млн рублей на Коломяжском проспекте.