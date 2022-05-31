Билайн предлагает петербуржцам взять Wi-Fi за город со скидкой 70%

С началом дачного сезона многие петербуржцы отправляются за город — на дачи, в частные дома, в путешествия по туристическим местам. Чтобы сделать мобильный интернет доступнее, билайн улучшил сеть в Ленобласти и запустил специальное летнее предложение для тех, кто хочет с удобством пользоваться связью за городом.

Отправляясь отдыхать в область, многие рассчитывают оставаться на связи с близкими, а также сохранять доступ к нужным данным или онлайн-развлечениям. Однако зачастую проводной интернет за городом отсутствует. В таком случае на выручку приходит мобильная сеть.

Билайн как раз запустил специальное летнее предложение, которое может пригодиться тем, кто хочет пользоваться связью за городом: 70% скидку на ежемесячную абонентскую плату в течение 3-х месяцев в тарифе для роутера или USB-модема «Интернет LIVE».

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо подключиться на тарифный план «Интернет LIVE» с пакетом 60 Гб и оплатить сумму, равную абонентской плате за три месяца вперед с учетом скидки. Эти средства* поступят на бонусный баланс и будут доступны только для списания оплаты по тарифу. По завершении 3-х месяцев скидка отключится, и оплата будет производиться по обычной стоимости. Подключиться на тариф на этих условиях могут новые клиенты билайн в период с 31.05.2022 по 31.08.2022. Подробности предложения на сайте.

Через роутер интернет можно раздавать по Wi-Fi сразу на несколько устройств – смартфоны, ноутбуки, планшеты и т.п. Это особенно удобно для тех, кто едет на отдых с семьей или большой компанией. В ряде ситуаций может быть удобнее использовать Wi-Fi-роутер или модем, а не раздавать интернет со смартфона. У смартфона может оказаться небольшой радиус действия, при этом во время звонка мобильный интернет может отключиться. Также у смартфона могут быть ограничения по количеству одновременно подключенных устройств.

«В Ленобласти билайн активно развивает мобильный интернет 4G/LTE. За последнее время новые базовые станции появились в 70 населенных пунктах 11 районов области, что позволило нарастить покрытие и улучшить качество услуг. Также этой весной билайн расширил пропускную способность на всей своей сети в Ленобласти, увеличив скорость мобильного интернета в среднем на 25%», – комментирует Евгений Брянцев, директор петербургского отделения билайн.

*За вычетом 1 дня