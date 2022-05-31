Путин предложил доцента СПбГУ на должность судьи Конституционного суда

Российский президент Владимир Путин предложил кандидатуру доцента кафедры коммерческого права СПбГУ Андрея Бушева на пост судью Конституционного суда РФ.

Кандидатуру доцента петербургского вуза будет обсуждена комитетом Совфеда по конституционному законодательству 7 июня. Об этом сегодня сообщил сенатор Андрей Клишас в своем Телеграм-канале.

Кандидат юридических наук Андрей Бушев работает доцентом кафедры коммерческого права в СПбГУ с 2000 года. Сейчас он также временно исполняет обязанности заведующего кафедрой гражданского права СПбГУ. До ухода России из Совета Европы по правам человека он был судьей ad hoc ЕСПЧ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин внес кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС. Александр Куренков ранее служил в Федеральной службе охраны и Росгвардии. Сейчас он занимает должность помощника директора Росгвардии.