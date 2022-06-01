Путин: Россия будет укреплять свою силу, самостоятельность и суверенитет

Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация и дальше будет только укреплять свою силу, самостоятельность и суверенитет, при этом успех страны преимущественно зависит от труда и достижений ее жителей.

Путин заметил, что жители России объединены общими ценностями, культурой, традициям и уважением к истории. Так президент обратился в среду к участникам фестиваля «Большая перемена», проходящим в Москве на ВДНХ. По мнению главы государства в укреплении силы страны играют роли многие аспекты. Об этом пишут РИА Новости.

«Здесь и экономика, технологии, наука, многие другие сферы — укрепление гражданского общества, патриотическое воспитание» , — подчеркнул президент.

Также Путин добавил, что у настоящего поколения россиян есть все необходимое для того, чтобы вместе строить достойное будущее, а именно — целеустремленность, ответственность, любовь к родине, готовность всегда получить новые знания и помогать другим.

Нехватка денег и нестабильная экономическая ситуация вынуждают людей искать способы удачно вложить свои накопления. «Мойка78» рассказала, что уже сейчас вырос интерес петербуржцев и жителей Северо-Запада к вкладам и драгоценным металлам.