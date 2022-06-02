Холодный атмосферный фронт станет виновником дождей и гроз в Петербурге

Дождливый день ожидается в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Дождливый день ожидается в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Кратковременные дожди с грозами пройдут в Петербурге в четверг, 2 июня, сообщил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

Такая погода будет в Северной столице из-за холодного атмосферного фронта, который пересекает город с запада на восток. Он вызовет облачную с прояснениями погоду и кратковременные дожди, местами с грозами. Кроме того, сегодня будет немного ограничен дневной прогрев.

Температура воздуха в середине дня составит от +20 до +22 градусов. В Ленобласти будет от +18 до +23 градусов. Порывистый ветер 5-10 м/с подует с юга, юго-запада.

Атмосферное давление вырастет до 760 мм рт. ст., что около нормы.

В пятницу в Петербурге опять будут небольшие дожди, а температура продолжит снижаться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургские активисты хотят уничтожить в городе все тополя ради аллергиков.