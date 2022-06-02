В Петербурге предлагают ввести штрафы для пешеходов за выход на велодорожки

Уставшие от пешеходов петербуржцы продолжают возмущаться и предлагают ввести штрафы за выход на велодорожки.

Велосипедисты все чаще пишут в социальных сетях возмущенные посты о пешеходах, которые гуляют по велополосе. Одна из таких жалоб с призывом штрафовать любителей просто так выйти на велодорожки появилась в ВК-группе «Ладожская рулит/ Красногвардейский р-н».

«Дорогие родители с колясками и без колясок, с детьми и без детей! Велодорожка — это не прогулочный тротуар, а часть транспортной инфраструктуры, то есть это такая же дорога, только по ней движутся не машины, а велосипеды <…> Почему пешеходы ведут себя как дикие: выскакивают прямо под колеса, еще и матерятся в след», — пишет пользователь.

Петербуржец предложил начать штрафовать пешеходов, раз нет взаимного уважения, и посчитал, что так проблема решится быстрей.

При этом никакого закона, предусматривающего штрафы для пешеходов на велополосе, нет, рассказал в беседе с Neva.Today исполнительный директор велопешеходной ассоциации «Пошли-поехали» Герман Мойжес.

«Такого закона нет, да если бы и был, то вряд-ли работал. Надо просто вежливо звонить в звонок, говорить СпН, это для велосипедов, и вести агитацию. Со временем люди привыкнут и станут соблюдать правила», — заявил эксперт.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что почти 20 велосипедистов сбили на дорогах Петербурга и Ленобласти за май.