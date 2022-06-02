После застолья в переулке Пирогова госпитализировали мужчину с ножевым

Нападение на мужчину произошло в квартире в переулке Пирогова. Фото: google.maps

Нападение на мужчину произошло в квартире в переулке Пирогова. Фото: google.maps

Полиция возбудила уголовное дело после драки с ножевым ранением в Адмиралтейском районе Петербурга.

Как стало известно Gazeta.SPb, нож в заднюю поверхность грудной клетки получил 27-летний мужчина из Ставропольского края, который снимает комнату в квартире дома №4 в переулке Пирогова. Ночью 1 июня он пил алкоголь вместе с 52-летним хозяином квартиры. Мужчины что-то не поделили, и между ними произошла ссора, в ходе которой петербуржец накинулся на собутыльника с ножом.

Пострадавший поступил к медикам с колото-резаной раной задней поверхности грудной клетки и правосторонним гемотораксом. Его состояние оценивают как средней тяжести.

Агрессивного арендодателя задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что во Фрунзенском районе задержали мужчину, подозреваемого в развращении несовершеннолетней.