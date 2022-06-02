На Невском проспекте каршеринг после ДТП врезался в дом

В центре Петербурга произошла автомобильная авария с участием каршеринга и легковушки.

Все произошло накануне около 23 часов на Невском проспекте, рядом с домом №12. На проезжей части столкнулись легковой автомобиль и каршеринг. В результате удара каршеринг арендованная машина вылетела на тротуар и врезалась в дом.

Судя по снимкам с места ДТП, опубликованным очевидцами в соцсетях, после аварии были вызваны сотрудники дорожной полиции и бригада скорой помощи.

Информации о пострадавших пока нет. Также пока неясно, при каких обстоятельствах два автомобиля столкнулись.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Выборгском районе ребенок на самокате попал под автобус. В момент произошедшего с ребенком не было никого из родителей, он был одет в одежду светлых тонов без светоотражательных элементов.