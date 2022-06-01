В Выборгском районе ребенок на самокате попал под автобус

В Выборгском районе ребенок на самокате попал под автобус Фото: Pixabay

В Выборгском районе ребенок на самокате попал под автобус Фото: Pixabay

В вторник, 31 мая, 13-летнйи мальчик пересекая дорогу на красный свет попал под автобус.

Все произошло около 20:45 на проспекте Энгельса. Как стало известно Gazeta.SPB, несовершеннолетней переезжал дорогу на самокате по красному свету, а в это же время на него и наехал автобус.

В результате мальчик был госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести. В момент произошедшего с ребенком не было никого из родителей, он был одет в одежду светлых тонов без светоотражательных элементов.

За рулем автобуса, принадлежащего ГУП «Пассажиравтотранс», находился гражданин 55 лет. До этого к административной ответственности за нарушения ПДД мужчина привлекался 1 раз в 2022 году.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что шестнадцатилетняя девочка подверглась насильственным действиям сексуального характера во Фрунзенском районе. Уже вечером того же дня удалось задержать подозреваемого 56-летнего гражданина Узбекистана.