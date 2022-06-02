Посетительницу «Рюмочной» в Петербурге, вонзившую нож в грудь иностранца, задержали

Мужчину ударили ножом у "Рюмочной" на Решетникова. Фото: google.maps

Мужчину ударили ножом у "Рюмочной" на Решетникова. Фото: google.maps

Полицейские задержали женщину, которая поссорилась с посетителем «Рюмочной» и ударила его ножом в грудь.

Как стало известно Gazeta.SPb, конфликт с резней случился еще в ночь на 31 мая у «Рюмочной» на улице Решетникова. Что-то не поделили 39-летняя петербурженка и 42-летний гражданин Молдовы. Женщина решила закончить перепалку кровавым путем: она схватила нож и ударила оппонента в грудь.

Иностранец был госпитализирован с колото-резаным ранением груди и мышечной подкожной гематомой.

А женщину задержали на следующий день на Благодатной улице в рамках уголовного дела о хулиганстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что неизвестные с чемоданом подожгли частный дом в Колпино, пострадала девушка. Ее госпитализировали с острым отравлением угарным газом и ожогом верхних дыхательных путей.