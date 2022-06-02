Водитель каршеринга, устроивший ДТП на Невском проспекте, гнал на красный свет

Место аварии. Фото: скриншот в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Место аварии. Фото: скриншот в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Полиция выяснила, что ДТП на Невском проспекте произошло, после того как водитель каршеринга нарушил правила дорожного движения.

Как сообщили в городском управлении МВД, дорожно-транспортное происшествие произошло поздним вечером 1 июня на Невском проспекте, напротив дома 111/2. Водитель каршеринга проехал на красный сигнал светофора, а сразу после врезался в автомобиль «Фольксваген Гольф». От удара арендованное авто отбросило на тротуар и в жилой дом.

За рулем каршеринга «Нисан Кашкай» был 24-летний автомобилист, а на «Гольфе» ехал 25-летний мужчина. Последний получил травмы.

В обстоятельствах аварии разбирается полиция.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Невском проспекте каршеринг после ДТП врезался в дом.