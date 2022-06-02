Грузовик врезался в две машины ДПС у деревни Выра, пострадали инспекторы

В ДТП пострадали два инспектора. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В ДТП пострадали два инспектора. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В Гатчинском районе большегруз сбил два служебных автомобиля ДПС, в котором были инспекторы. Полицейские получили травмы.

Как сообщили в региональном управлении МВД, авария произошла сегодня в 14:30 в районе деревни Выра. Водитель грузовика разговаривал по телефону, отвлекся и потерял управление. В результате его машина врезалась в два патрульных автомобиля ДПС, которые были припаркованы на обочине дороги. На служебных авто были включены проблесковые маячки. Грузовик и одна из патрульных машин оказались в кювете.

В ДТП пострадали два дорожных полицейских. Один из них получил тяжелые травмы, ему потребовалась госпитализация.

Все обстоятельства аварии выясняются, полиция проводит проверку.

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