С 5 по 9 июня в Санкт-Петербурге пройдет всероссийский конкурс Миссис Бизнес Россия

С 5 по 9 июня в Санкт-Петербурге пройдет всероссийский конкурс Миссис Бизнес Россия. Фото: предоставлено организаторами конкурса Миссис Бизнес Россия

С 5 по 9 июня в Санкт-Петербурге пройдет всероссийский конкурс Миссис Бизнес Россия. Фото: предоставлено организаторами конкурса Миссис Бизнес Россия

Ежегодный Всероссийский конкурс красоты для женщин бизнеса «Миссис Бизнес Россия 2022» пройдет в Северной столице с 5 по 9 июня. Организатором выступает продюсерский центр «ONI Profi» в составе Ирины Гоголь, Анастасии Лукьяновой, Ольги Врублевской в партнерстве с организатором конкурса, Александрой Кожевниковой.

О конкурсе

Целью конкурса является выявление и поддержка талантливых и активных мам и женщин, являющихся собственницами бизнеса. Проект достаточно молодой, в этом году проводится только третий раз, но уже зарекомендовал себя, как один из лучших. Участие в мероприятии принимают женщины со всей России, в их числе как победительницы региональных конкурсов, так и девушки, которые подали заявку на участие и прошедшие кастинги.

Жизнь участниц

Все участницы конкурса смогут поселиться в номерах роскошного отеля «Лахта-Плаза». Девушек ожидает насыщенная программа, например, экскурсия «8 фуэте» с экскурсоводом Санкт-Петербурга Юлией Детковской, прогулка на теплоходе компании «Нева-тревел Компани», мастер-класс по шляпному этикету от шляпного дизайнера мирового уровня Анны Михайловой, шоу-торт от кондитера-дизайнера Sweet kiss candy bar, репетиции подиумного шага и постановка выходов от победительницы международного конкурса «Missis Mum of the World — 2015» Ирины Соловьевой и это еще не весь список!

Спикеры проекта

Спикерами проекта в 2022 году являются дипломированный специалист и педагог по советскому, деловому, столовому этикетам, имиджу, элегантности, манер и стилю Надежда Коломацкая, Миссис Мира 2015, Миссис Санкт-Петербург 2014 Ирина Соловьева, победитель главного вокального конкурса России «Голос» Петр Захаров и дизайнер головных уборов бренда Anna Mikhailova, Рекордсмен книги рекордов Гиннеса Анна Михайлова.

Участницы и сам конкурс

Петербург на конкурсе «Миссис Бизнес Россия-2022» будет представлять победительница конкурса «Миссис бизнес Санкт-Петербург 2022» Татьяна Памурзина, а Ленинградскую область — «Миссис бизнес Ленинградская область 2022» Валерия Виноградова. В общей сложности на корону первой бизнес-леди России претендуют более 25 участниц из разных регионов нашей страны.

Торжественное открытие конкурса в форме White Party состоится 5 июня в 17:00 часов в Панорамном ресторане «Вернисаж» Отеля «Амбассадор».

Амбассадорами проекта в текущем году являются Лилия Шатурная – «Миссис Бизнес Россия 2021», собственница Event агентства Holiday lights и Елена Игнатьева – «Миссис Бизнес Россия Классик 2021», собственница салонов TONI & GUY.

Итоги конкурса будут подведены в финале, который состоится 9 июня 2022 года, в концертно-спортивном комплексе «Тинькофф Арена».

Организация конкурса

Информационными партнерами проекта являются журнал «MAZZOMODA», ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА НОВОСТЕЙ, СОЮЗ «ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТОРГОВО –ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА», журнал «THE BEAUTY QUEEN» и другие. Спонсорами выступают бренд ALUSSO COSMETIC, группа компаний «АРГОЛ», ювелирный бренд «THE 78 LAB». В числе генеральных партнеров есть отель «ЛАХТА ПЛАЗА», «судоходная компания «НЕВА ТРЕВЕЛ», ресторан «ОХОТНИЧИЙ КЛУБ», а также много других.

Приобрести билеты на мероприятие можно на сайте Kassir.ru.