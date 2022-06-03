На Ириновском проспекте в ходе драки с тремя петербуржцами мужичина выстрелил в воздух

На Ириновском проспекте в ходе драки с тремя петербуржцами мужичина выстрелил в воздух. Фото: pexels

На Ириновском проспекте в ходе драки с тремя петербуржцами мужичина выстрелил в воздух. Фото: pexels

В четверг днем, около 13:00 в экстренные службы поступило сообщение о драке на Ириновском проспекте в Красногвардейском районе.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Оказалось, что произошел конфликт между четырьмя гражданами, один из которых достал предмет, похожий на пистолет, и выстрели в воздух. Как стало известно Gazeta.SPB, стрелявшему неработающему мужчине 35 лет. Между мужчинами произошел конфликт.

Один из участников драки является индивидуальным предпринимателем, другой — стоматолог-ассистент «В-Дент килинка». Третий мужчина нигде не работает официально.

Позже все четверо были доставлены в отделение полиции, задержаны и помещены в СПСЗЛ. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также известно, что стрелявший гражданин был лишен свободы на полтора года в 2019 по статье «Грабеж». Остальные задержанные лица сведения о судимости не имеют.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на дамбе в Кронштадте у тоннеля второго июня «по горячим следам» задержали трех мигрантов, которых подозревают в изнасиловании двух 21-летних девушек.