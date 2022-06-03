Названы самые популярные кошачьи места в Петербурге

В преддверии «Всемирного дня петербургских котов», который состоится 8 июня, появился список самых кошачьих мест Северной столицы.

Выяснилось, что самым популярным кошачьим заведением у петербуржцев и гостей города оказалось первое в Европе котокафе «Республика кошек». Об этом сообщает Peterburg2. Не обходят стороной и памятники четвероногим. Так, например, достаточно популярен памятник Ученому коту, памятник кошке блокадного Ленинграда и котенку Фунтику.

Чуть-чуть истории

Предполагается, что коты появились в Петербурге появились благодаря Петру Первому. По легенде, первого Ваську он привез из Голландии, однако также ходят слухи, что кот был с Вологодчины. Несмотря на разные версии происхождения задача перед пушистым друзьями стояла одна, — коты должны были охранять амбары и дома от крыс и мышей.

Вот так до сих пор они и живут в Эрмитаже. Интересно, что у каждого из них есть свой паспорт, ветеринарная карточка и должность: «квалифицированный специалист по очистке музейных подвалов от крыс». Четвероногие хозяева свободно передвигаются по территории Эрмитажа, за исключением музейных залов, а живут и охотятся они в «большом кошачьем подвале».

Кошачьи места

Кроме Эрмитажа в Петербурге существует множество и других кошачьих мест: кафе «Республика кошек» на улице Якубовича (его же филиал «Республика котов» на Литейном»), антикафе Soulmate на Набережной реки Фонтанке.

Из памятников: памятник кошке блокадного Ленинграда на Композиторов, памятник котенку Фунтику на Якубовича, Кот на камне на Канонерском острове, Коты на доходном доме Алюшинского на Малом проспекте П.С., Кошка Василиса на Малой Садовой, Тишина Матроскина на Марата, памятник Подопытной кошке на Университетской, памятник кота Ученого на Испытателей и композиция «Трое из Простоквашино» в Колпино на улице Ремизова.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 4 июня, все желающие могут прийти в костюмах и поучаствовать в забеге котов и кошек. Старт будет у Арки Главного штаба, после чего участники сделают круг и вернуться на Дворцовую площадь.