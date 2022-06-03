Производство концертных арф в России оказалось под угрозой из-за санкций

Фабрика по производству арф Resonance Harp в Петербурге испытывает трудности из введенных в отношении России санкций.

Resonance Harps является единственным отечественным производителем концертных арф в стране, поэтому прекращение производства инструментов там значит полное исчезновение отечественной продукции этого вида. Выяснилось, что из-за санкций производитель не может принимать денежные переводы от заказчиков из Японии, государств Европейского союза и стран НАТО. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

В результате прибыль компании уменьшается. По словам исполнительного директора фабрики Андрея Мартыненко, уже третий год половину выручки составляли заказы на экспорт. Сейчас ситуация значительно осложнилось. Таким образом все может дойти до закрытия предприятия.

Компания была открыта в 2006 году на месте открывшейся Фабрики музыкальных инструментов им. Лунчарского. На фабрике производится 8-10 педальных арф и 15-25 леверсных арф в месяц.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что страны Евросоюза окончательно приняли решение по шестому пакету санкций против России.