Велосипедная гонка La Strada с 4 до 5 июня перекроет некоторые улицы Петербурга

Велосипедная гонка La Strada с 4 до 5 июня перекроет некоторые улицы Петербурга. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

Велосипедная гонка La Strada с 4 до 5 июня перекроет некоторые улицы Петербурга. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

В течение суток с 4 по 5 июня на улицах Санкт-Петербурга будут действовать некоторые ограничения из-за велосипедной гонки La Strada. Изменение коснется и работы общественного транспорта.

Так, в субботу, 4 июня, ограничения будут действовать с 20.00 до 23.05, а основные перекрытия набережных и мостов запланированы с 18:30 4 июня до 08:00 5 июня. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Завтра автобус № 27 отправится от конечной остановки «Белорусская улица». Далее он поедет по действующей трассе до Невского проспекта, затем по Садовой улице, Никольской площади, проспекту Римского-Корсакова. А в обратном направлении – по действующей трассе.

Также по новому маршруту будут ходить автобусы №14,22, 24, 46, 47, 49, 54, 55, 70, 71, 74, 128, 136, 191, 230. С шести утра 4 июня до восьми утра 5 июня закрывается движение транспорта по Дворцовому, Троицкому, Сампсониевскому, Гренадерскому мостам, а также ряду центральных улиц Петербурга.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте комитета по транспорту.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в рамках перехода на новую систему транспортного обслуживания пассажиров в Северной столице появился пересадочный тариф, удобство которого отметили сами жители города.