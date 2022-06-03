Жители Петербурга оценили удобство нового пересадочного тарифа

В рамках перехода на новую систему транспортного обслуживания пассажиров в Петербурге появился пересадочный тариф, удобство которого отметили сами жители города.

В социальных сетях появились положительные отзывы на новый пересадочный тариф «60 минут», который распространяется на пользователей карты «Подорожник» и действует в автобусе, трамвае и троллейбусе. Об этом сообщает Neva.Toda.

Комментарии появились на странице Правительства Петербурга в соцсети «Вконтакте».

«Льготникам сейчас определенно удобнее ездить будет) А мне зашел тариф новый на 60 минут, очень много получается проехать всего за 50 рублей», — заметил один из комментаторов. «Проблем никаких не испытала) И тариф, кстати, очень удобный придумали, за 10 рублей даже как-то морально приятнее ездить:)», — пишет другая петербурженка.

При этом некоторые высказали предположение, что неплохо было бы продлить до полутора или двух часов.

Так, по тарифу «60 минут», стоимость первой поездки при оплате картой «Подорожник» составит 40 рублей, второй – 10 рублей, а третья и последующие в течение часа бесплатны. Тариф сбрасывается, если пассажир оплатил проезд в маршрутке, метро, электричке или пригородном автобусе.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржцам спешат на помощь волонтеры, чтобы помочь разобраться в новой транспортной реформе.