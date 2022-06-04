За сутки в Ленинградской области нашли еще 45 зараженных коронавирусом

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 45 случаев заражения коронавирусом.

Новую статистику сегодня, 4 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 187 904 местных жителя. Всего выздоровели 183 681 пациент, в том числе 64 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 486 человек.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 272 человек. На третьем месте Московская область — 246 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в РФ создали специальную платформу, где студенты будут выявлять новые возможные мутации коронавирусной инфекции на основе данных о течении болезни у уже заразившихся граждан.