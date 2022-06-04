С отменой масочного режима петербургские модники теряют интерес к средствам защиты

Еще до того, как масочный режим официально отменили, мода на разные маски медленно стала уходить из жизни жителей Петербурга. Однако эксперт уверена, что даже спустя какое-то время все еще будут встречаться люди, желающие выделиться из толпы с помощью причудливого рисунка на маске.

Эксперт в моде Лилиана Стрельцова рассказала о том, как маски заняли свое место в мире моды, и о том, какие перспективы ожидают их в будущем. Об этом пишет Neva.Today.

Специалист поделилась, что изначально мнения людей по поводу масок разделились: кто-то относился к ним как к медицинскому средству, а кто-то находил в этом что-то свое, с помощью чего можно самовыразиться. По словам эксперта, самый пик модных масочных тенденций пришелся на 2020 год. Тогда же активизировались дизайнеры, которые специально на этом специализировались.

Мода на маски начала падать в 2021 году, заметила Стрельцова, однако даже сегодня находятся те, кто продолжает поддерживать масочный режим. Для некоторых это стало дополнительным способом защищенности и дистанции от других. При этом сейчас предпочтения будут отдавать, скорее, медицинским маскам.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление: теперь в городе снимается еще ряд обязательных ограничений, в том числе, ношение масок.