Появились подробности задержания японского повара, издевавшегося над детьми, в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали гражданина Японии, который подозревается в истязании детей свой жены. Стало известно, что полицейские застали мужчину на рабочем месте во время медитации.

Подозреваемый является известным японским поваром, проводит в России мастер-классы по японской кухне и возглавляет Ассоциацию японских поваров РФ. В страну прибыл в 2019 году с целю работы. Так он и был задержан на рабочем месте, в элитной гостинице «Лотте», где как раз занимался медитацией. Об этом сообщает «Фонтанка».

Отмечается, что задержанный гражданин сутки хранил молчание и периодически продолжал уходить в медитацию. Однако спустя какое-то время сотрудники правоохранительных органов смогли его разговорить. Мужчина во всем признался.

Об истязаниях детей женщина сообщила в полицию 3 июня 2022 года, хотя они начались, судя по всему, сразу после свадьбы супругов. Мужчина приходился отчимом 16-летнему юноше, девочкам 17 и 13 лет. Мужчина снимал квартиру на улице Стахановцев, где, по словам заявительницы, он и истязал детей.

Изначально отношения испортились с мальчиком. С ним разговор пошел с использованием языка силы. После того, как мать заметила побои и потребовала, чтобы повар остановился, он продолжил делать это с двойной силой, но на этот раз уже и на других детях.

Мужчина заставлял несовершеннолетних стоять часами на коленях с вытянутыми вверх руками, при этом в туалет ходить было нельзя. Мальчик как-то потерял сознание из-за удушающего приема с подушкой.