На базе отдыха в Ленобласти школьника убило током

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Фото: СК РФ по Ленобласти
После гибели мальчика следователи возбудили уголовное дело. Фото: СК РФ по Ленобласти

В Приозерском районе семиклассник погиб от удара током в трансформаторной будке. К делу подключились следователи.

Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось в субботу около 20 часов на базе отдыха в деревне Орехово. Школьники катались на велосипедах и заметили трансформаторную будку. Один из них — 14-летний подросток — решил залезть внутрь, где его ударило электрическим током. Мальчик не выжил, удар оказался смертельным.

Сегодня следовательные органы по Ленобласти возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что во Всеволожском районе парень убил мужчину ножом в шею. Подозреваемого в убийстве задержали сразу на месте, им оказался 22-летний молодой человек из Ладожского Трудпоселка.

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