Два трамвайных маршрута закроют на время ремонта на Стачек до 20 июня

На проспекте Стачек в понедельник стартует следующий этап ремонта трамвайных путей. Два трамвайных маршрута придется закрыть, а еще два будут изменены.

Как сообщает городской «Организатор перевозок», что с 6 июня закроется трамвайное движение на двух участках проспекта Стачек: от проспекта Маршала Жукова до Трамвайного проезда и от въезда в Трамвайный парк №8 до Кронштадтского путепровода. Ремонт будет идти до 20 июня.

На время работ будут изменены маршруты трамваев №36 и №38. Первый будет ходить от Стрельны через улицу Маршала Казакова до Трамвайного парка №8, а второй — на участке от ЛЭМЗ до Трамвайного парка №8.

Временно перестанут ходить трамваи №52 и №56.

Для пассажиров в Кировском районе на линии выпустят временный автобус №1М, который будет ходить от «Кировского завода» по Корабельной улице, проспекту Стачек, улице Маршала Жукова до «Рынка Юнона», а также временный троллейбус №12, который будет ходить от «Комсомольской площади» по проспекту Стачек, проспекту Маршала Жукова, проспекту Ветеранов до «Авангардной улицы».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что велосипедная гонка La Strada с 4 до 5 июня перекроет некоторые улицы Петербурга.