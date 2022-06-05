ВОЗ: 780 случаев заражения оспой обезьян подтверждены в 27 странах

Оспа обезьян добралась уже до 27 стран мира. Фото: pixabay

Оспа обезьян добралась уже до 27 стран мира. Фото: pixabay

В мире зафиксировано не менее 780 случаев заражения оспой обезьян.

Сведения о числе инфицированных оспой обезьян поступили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) из 27 стран. Это государства в четырех регионах ВОЗ, которые не являются эндемичными для этой болезни. Отметим, что эндемичным районом вируса является Африка.

Также в информационном бюллетене ВОЗ в Женеве указывается, что 780 человек заразились вирусом оспы обезьян меньше, чем за месяц.

В Роспотребнадзоре ранее рассказали, какие симптомы могут свидетельствовать о наличии этого редкого заболевания. Так, стоит насторожиться при появлении слабости и головных болей, лихорадки, высыпаний на коже и мышечных болей, а также при увеличении лимфоузлов. Оспа обезьян протекает намного легче, чем натуральная.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что во Всемирной организации здравоохранения заявили, что заболеваемость оспой обезьян не достигнет показателей коронавируса.