ВОЗ: 780 случаев заражения оспой обезьян подтверждены в 27 странах

ВОЗ: 780 случаев заражения оспой обезьян подтверждены в 27 странах
Оспа обезьян добралась уже до 27 стран мира. Фото: pixabay

В мире зафиксировано не менее 780 случаев заражения оспой обезьян.

Сведения о числе инфицированных оспой обезьян поступили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) из 27 стран. Это государства в четырех регионах ВОЗ, которые не являются эндемичными для этой болезни. Отметим, что эндемичным районом вируса является Африка.

Также в информационном бюллетене ВОЗ в Женеве указывается, что 780 человек заразились вирусом оспы обезьян меньше, чем за месяц.

В Роспотребнадзоре ранее рассказали, какие симптомы могут свидетельствовать о наличии этого редкого заболевания. Так, стоит насторожиться при появлении слабости и головных болей, лихорадки, высыпаний на коже и мышечных болей, а также при увеличении лимфоузлов. Оспа обезьян протекает намного легче, чем натуральная.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что во Всемирной организации здравоохранения заявили, что заболеваемость оспой обезьян не достигнет показателей коронавируса.

ВОЗ оспа обезьян случаи заражения


 

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