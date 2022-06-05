Некоторым россиянам на карту перечислят до 20 000 рублей с 6 июня

Некоторым россиянам на карту перечислят до 20 000 рублей с 6 июня
Максимум можно будет получить 20 000 рублей. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Россияне из всех регионов смогут получить по 16 тысяч рублей. Средства смогут получить те, кто участвовал в одной из государственных программ.

С понедельника, 6 июня, начнется новая волна зачисления выплат, предоставляемых за отправку своего ребенка в детский лагерь. Как пишет Primpress, по распоряжению правительства государство компенсирует часть стоимости путевок. Деньги будут переводить на банковскую карту «Мир».

Для получения компенсации путевка должна быть куплена на специально созданном государством сайте. Оплатить поездку нужно по карте «Мир». В течение пяти дней на карту вернется половина стоимости путевки, но максимум можно получить 20 тысяч рублей с одной поездки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в этом году российские путешественники могут получить в среднем по 20 000 рублей за поездки по стране.

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