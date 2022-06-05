В Ленобласти автомобиль насмерть сбил лося

В Ленобласти минувшей ночью произошло страшная автомобильная авария с участием лося. Животное погибло.

Кадры с места происшествия появились в ВК-сообществе «Дорожный комитет. Ленинградская область». Все произошло ночью 5 июня на трассе в Ленобласти.

На плохо освещенной трассе автомобилист не заметил лося, перебегавшего дорогу слева направо. В результате иномарка «Киа» сбила животное, протащив его на капоте. Сбитый лось пробил лобовое стекло и половина его тела оказалась в салоне.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. О возможных пострадавших в машине в группе не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на базе отдыха в Ленобласти школьника убило током. В Приозерском районе семиклассник погиб от удара током в трансформаторной будке. К делу подключились следователи.