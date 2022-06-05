Суд арестовал японского шеф-повара за истязание детей в Петербурге

В Петербурге суд избрал меру пресечения для гражданина Японии, подозреваемого в истязании детей своей супруги.

Как сообщает городская объединенная пресс-служба судов, иностранца заключили под стражу почти на два месяца — он пробудет в СИЗО до 2 августа. Процесс проходил в закрытом режиме.

Обвинение гражданину пока не предъявили, он арестован по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.117 УК РФ (Истязание).

Напомним, заявление в полицию на 52-летнего японского шеф-повара написала его супруга. Она рассказала правоохранителям, что муж в течение последних пяти лет издевается над тремя ее детьми. Как считает следствие, отчим избивал детей руками и ногами, постоянно оскорблял их и заставлял стоять на коленях в качестве наказания.

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