Горячую воду отключат в 10 районах Петербурга до 10 июня

Гидравлические испытания в 10 районах Петербурга будут проходить в ближайшие пять дней. На время работ отключат горячую воду.

Как сообщили в ГУП «ТЭК», теплосети будут проверять в Василеостровском, Выборгском, Калининском, Колпинском, Красносельском, Московском, Невском, Приморском, Пушкинском и Фрунзенском районах.

Испытания начнутся 6 июня и будут проходить до 10 июня. Всего за пять дней теплоэнергетики должны провести 38 проверок.

На время испытаний в домах будут отключать горячую воду. График отключений можно посмотреть на сайте «ТЭК».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что до конца недели в Петербурге будут ловить нарушителей скоростного режима. Передвижные комплексы будут работать на аварийно-опасных участках во всех районах города, за исключением Василеостровского.