До конца недели в Петербурге будут ловить нарушителей скоростного режима

Городской мониторинговый центр в Петербурге опубликовал адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости.

В ближайшую неделю, с 6 по 13 июня, в Северной столице будут выявлять автомобилистов, нарушающих скорость. Передвижные комплексы будут работать на аварийно-опасных участках во всех районах города, за исключением Василеостровского.

Со всеми адресами, где установлены камеры, можно ознакомиться на сайте Городского мониторингового центра.

О зафиксированных нарушениях будут сообщать в ЦАФАП. После рассмотрения материалов инспекторы центра будут выносить постановления об административных правонарушениях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что два трамвайных маршрута закроют на время ремонта на Стачек до 20 июня. Для пассажиров в Кировском районе на линии выпустят временные автобус и троллейбус.