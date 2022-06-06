До конца недели в Петербурге будут ловить нарушителей скоростного режима

До конца недели в Петербурге будут ловить нарушителей скоростного режима
Нарушителей будут выявлять комплексы фотовидеофиксации. Фото: Администрация Ленинградской области

Городской мониторинговый центр в Петербурге опубликовал адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости.

В ближайшую неделю, с 6 по 13 июня, в Северной столице будут выявлять автомобилистов, нарушающих скорость. Передвижные комплексы будут работать на аварийно-опасных участках во всех районах города, за исключением Василеостровского.

Со всеми адресами, где установлены камеры, можно ознакомиться на сайте Городского мониторингового центра.

О зафиксированных нарушениях будут сообщать в ЦАФАП. После рассмотрения материалов инспекторы центра будут выносить постановления об административных правонарушениях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что два трамвайных маршрута закроют на время ремонта на Стачек до 20 июня. Для пассажиров в Кировском районе на линии выпустят временные автобус и троллейбус.

адреса Городской мониторинговый центр нарушение скоростного режима новости СПб передвижные комплексы фиксации


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Каждый третий россиянин готов получать зарплат в цифровых рублях
Экономист Прокудин: доллар может упасть до 45 рублей в июле
Минобрнауки: все вузы России исключены из Болонского процесса
Спекулянты торгуют бесплатными билетами на «Алые паруса»
Товары и услуги билайна появились на маркетплейсе Wildberries
Выдача потребительских кредитов в РФ сократилась на 46%
«Яндекс.Маркет» разрешил пользователям продажу поддержанных смартфонов
Массовая драка с охранником в ТРК «Галерея» произошла из-за кражи ...