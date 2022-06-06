Массовая драка с охранником в ТРК «Галерея» произошла из-за кражи товара

Группа посетителей торгового центра «Галерея» подралась с охранником после попытки украсть товар.

В городском управлении МВД сообщили, что массовая драка произошла накануне в 19:40 в ТРК «Галерея» на Лиговском проспекте. Очевидцы вызвали полицию, сообщив о конфликте между толпой посетителей и охранником.

Полицейские на месте выяснили, что все началось со словесной перепалки, когда охранник заподозрил одного из посетителей в краже товара. Решить конфликт на словах не удалось, и мужчина полез на сотрудника ТРК с кулаками. К драке также присоединились знакомые покупателя.

Для разбирательства в отдел полиции доставили восьмерых участников потасовки в возрасте от 35 до 37 лет. Все получили административные протоколы за мелкое хулиганство.

Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Купчино во время скандала школьник ударил ножом отчима.