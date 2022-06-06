«Яндекс.Маркет» разрешил пользователям продажу поддержанных смартфонов

&#171;Яндекс.Маркет&#187; разрешил пользователям продажу поддержанных смартфонов
На маркетплейсе теперь можно продавать поддержанные смартфоны. Фото: Pixabay

Пользователям «Яндекс.Маркета» разрешили продавать поддержанные смартфоны на маркетплейсе.

Для продажи бывшего в употреблении смартфона нужно будет оставить заявку или на сайте «Яндекс.Маркета». С пользователем свяжется компания-партнер маркет-плейса, чтобы проверить устройство на исправность и внешний вид, а также определить цену.

Если цена устроит владельца, то нужно будет подписать договор купли-продажи, а средства будут перечислены на банковскую карту или наличными. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

Далее компания-партнер подготовит смартфон к продаже и перепродаст на «Яндекс.Маркете». Новому владельцу дадут гарантию на 90 дней с возможностью ремонта или обмена на другой поддержанный смартфон.

Возможность продать б/у смартфон уже есть в Москве и Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Яндекс» сделал для петербуржцев сервис для построения маршрутов на новом транспорте.

маркетплейс поддержанный смартфон продажа яндекс.маркет


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Каждый третий россиянин готов получать зарплат в цифровых рублях
Экономист Прокудин: доллар может упасть до 45 рублей в июле
Минобрнауки: все вузы России исключены из Болонского процесса
Спекулянты торгуют бесплатными билетами на «Алые паруса»
Товары и услуги билайна появились на маркетплейсе Wildberries
Выдача потребительских кредитов в РФ сократилась на 46%
«Яндекс.Маркет» разрешил пользователям продажу поддержанных смартфонов
Массовая драка с охранником в ТРК «Галерея» произошла из-за кражи ...