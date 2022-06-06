«Яндекс.Маркет» разрешил пользователям продажу поддержанных смартфонов

На маркетплейсе теперь можно продавать поддержанные смартфоны. Фото: Pixabay

На маркетплейсе теперь можно продавать поддержанные смартфоны. Фото: Pixabay

Пользователям «Яндекс.Маркета» разрешили продавать поддержанные смартфоны на маркетплейсе.

Для продажи бывшего в употреблении смартфона нужно будет оставить заявку или на сайте «Яндекс.Маркета». С пользователем свяжется компания-партнер маркет-плейса, чтобы проверить устройство на исправность и внешний вид, а также определить цену.

Если цена устроит владельца, то нужно будет подписать договор купли-продажи, а средства будут перечислены на банковскую карту или наличными. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

Далее компания-партнер подготовит смартфон к продаже и перепродаст на «Яндекс.Маркете». Новому владельцу дадут гарантию на 90 дней с возможностью ремонта или обмена на другой поддержанный смартфон.

Возможность продать б/у смартфон уже есть в Москве и Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Яндекс» сделал для петербуржцев сервис для построения маршрутов на новом транспорте.