«Яндекс» сделал для петербуржцев сервис для построения маршрутов на новом транспорте

&#171;Яндекс&#187; сделал для петербуржцев сервис для построения маршрутов на новом транспорте
На ресурсе собрана информация обо всех действующих маршрутах городского общественного транспорта. Фото: МК в Питере

У петербуржцев появится возможность построить свой маршрут, учитывая изменения в рамках второго этапа транспортной реформы.

Как сообщает городской комитет по транспорту, с 1 июня пассажиры смогут построить свой маршрут на специальном лендинге «Яндекс.Карт». На ресурсе собрана информация обо всех действующих маршрутах городского общественного транспорта.

Кроме того, все данные об обновленной системе транспорта в Петербурге, способах оплаты и проездных билетах можно узнать на сайте петербургского учреждения «Организатор перевозок».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам объяснили, зачем городу нужна транспортная реформа. С 1 июня в Петербурге начнется второй этап перехода на новую модель транспортного обслуживания. Еще больше автобусных маршрутов будут работать по новым правилам.

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