Зеленский поддержал идею ввести визовый режим с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею введения визового режима для россиян. Он считает, что ее нужно реализовать.

Зеленский назвал данное предложение неплохим и отметил, что у него достаточно возможностей, «чтобы довести это до положительного для украинцев результата», передает РИА Новости.

Ранее в офисе президента Украины сообщали, что он поддержал петицию о введении визового режима для россиян при въезде на Украину. Он поручил доработать эту инициативу главе правительства страны Денису Шмыгалю.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин и Вучич договорились о бесперебойных поставках российского газа в Сербию. Кроме того, президенты обменялись мнением по некоторым международным темам, в частности, ситуации на Украине и развитии событий в самопровозглашенной республике Косово.