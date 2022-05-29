Путин и Вучич договорились о бесперебойных поставках российского газа в Сербию

Путин и Вучич договорились о бесперебойных поставках российского газа в Сербию
Путин и Вучич договорились о бесперебойных поставках российского газа в Сербию. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич договорились о бесперебойных поставках газа.

В ходе телефонного разговора главы государств приняли общее решение, касающееся поставок российского газа в Сербию. Об .том сообщается на официальном сайте Кремля.

«Условлено, в частности, о том, что Россия и далее будет бесперебойно поставлять природный газ в Сербию», — подчеркивается на сайте.

В процессе разговора были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, включая шаги по расширению взаимовыгодных торгово-экономических отношений.

Кроме того, президенты обменялись мнением по некоторым международным темам, в частности, ситуации на Украине и развитии событий в самопровозглашенной республике Косово.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что все греческие компании, импортирующие российский газ, согласились на условия Москвы и перешли на оплату газа в российской валюте.

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