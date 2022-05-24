Греция перешла на оплату российского газа в рублях

Греция перешла на оплату российского газа в рублях
Греция перешла на оплату российского газа в рублях. Фото: unsplash

Все греческие компании, импортирующие российский газ, согласились на условия Москвы и перешли на оплату газа в рублях.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, греческие компании-покупатели российского газа перешли на новый порядок оплаты «Газпрому». Прекращения поставок не будет.

Основные импортеры Греции — DEPA Commerce, Mytilineos, Prometheus Gas. На поставки из РФ приходится до 55% импорта. Эксперты уверены, что страна в ближайшие годы не сможет заменить российский газ на другой.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что финская компания Gasum заявила о прекращении поставок российского газа с 21 мая. Начиная с этого дня компания будет стремиться обеспечить доступность природного газа для своих финских клиентов через газопровод Balticconnector.

греция оплата в рублях поставки российский газ


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Эрмитаж не будет участвовать в зарубежных выставках до мая 2023 года
Комариная активность начнется в Петербурге через две недели
Умные камеры на КАД начали ловить нарушителей скоростного режима
Скоростной поезд «Невский экспресс» возвращается на маршрут ...
Setl Group приступил к строительству ЖК Amber Club на Васильевском острове
За день в ДТП с самокатами пострадали три петербуржца
Одного из пропавших на Ладоге байдарочников нашли мертвым
Турфирмам доверяют только 30% россиян