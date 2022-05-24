Греция перешла на оплату российского газа в рублях

Все греческие компании, импортирующие российский газ, согласились на условия Москвы и перешли на оплату газа в рублях.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, греческие компании-покупатели российского газа перешли на новый порядок оплаты «Газпрому». Прекращения поставок не будет.

Основные импортеры Греции — DEPA Commerce, Mytilineos, Prometheus Gas. На поставки из РФ приходится до 55% импорта. Эксперты уверены, что страна в ближайшие годы не сможет заменить российский газ на другой.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что финская компания Gasum заявила о прекращении поставок российского газа с 21 мая. Начиная с этого дня компания будет стремиться обеспечить доступность природного газа для своих финских клиентов через газопровод Balticconnector.