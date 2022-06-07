Первый заместитель директора VK Габриелян трагически погиб из-за несчастного случая

Стало известно гибели генерального директора VK Владимира Габриеляна.

По предоставленной информации Габриелян погиб в результате трагического происшествия. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании. Также не удалось спасти его товарищу Сергею Мерзлякову.

«Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия. Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями», — отметили в пресс-службе VK.

В Telegram-канале «Baza» сообщили о том, что несколько часов назад на берегу реки Песцовая были обнаружены тела двух погибших мужчин. Незадолго до этого стало известно, что заместитель гендиректора VK Владимир Габриелян исчез в Ненецком автономном округе.

Мужчина вместе с женой и знакомыми на двух вездеходах поехал в экспедицию вдоль берега Белого моря. Далее они планировали пересечь реку недалеко от села Шойна, но вместе с сильным течением вездеходы понесло в море. Пассажиры одной машины все же смогли выйти на берег, но другие оказались в ловушке.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 1 мая стало известно о гибели 37-летнего генерального директора курорта «Красная Поляна» Андрея Круковского.