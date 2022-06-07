В понедельник поступило 35 сообщений о минировании объектов на территории Петербурга и ЛО

В понедельник поступило 35 сообщений о минировании объектов на территории Петербурга и ЛО
В понедельник поступило 35 сообщений о минировании объектов на территории Петербурга и ЛО. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Вчера, 6 июня, лжеминеры снова угрожали взорвать медицинские, судебные, учебные заведения и торговые центры на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти.

В общей сложности на почты учреждений поступило 35 сообщений с подозрительных электронных адресов. Как стало известно Gazeta.SPB, всего было осмотрено 511 объектов, из которых 94 медицинских учреждений, 122 судебных заведения, 73 учебных заведений, 150 торговых комплексов и 72 станции Метрополитена, а также проверены прилегающие к объектам области.

В ходе осмотра было эвакуировано 1757 человек из учебных заведений, а также 60 человек из судебных заведений. По результатам проверки, которая полностью завершилась в 23:15, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено.

СО ОМВД Колпинского и Центрального районов были возбуждены уголовные дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 3 июня злоумышленники сообщали о минировании нескольких, школ, университетов, судов, торгового центра и лицея в Санкт-Петербурге. В результате осмотра взрывчатых веществ обнаружено не было.

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