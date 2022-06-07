Во вторник на пожаре в Калининском районе пострадала женщина

Во вторник на пожаре в Калининском районе пострадала женщина.Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Во вторник на пожаре в Калининском районе пострадала женщина.Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Калининском районе Петербурга 7 июня произошел квартирный пожар, в котором пострадала одна женщина.

Все произошло сегодня около 13:02. В экстренные службы поступил сигнал о возгорании на проспекте Науки, 4, корпус 1. Спасатели оперативно выехали на место происшествия.

По прибытию выяснилось, что в Калининском районе загорелась отдельная, трехкомнатная квартира. Очаг возгорания находился в комнате 10 «квадратов», и к моменту прибытия спасателей огонь уже успел распространиться по всей площади.

Пожар удалось ликвидировать в 13:15. На месте работали 3 единицы техники от МЧС и 13 человек личного состава. Несмотря на то, что возгорание потушили меньше, чем за 15 минут, пострадала женщина, которая была госпитализирована в медицинское учреждение.

Все детали и причины пожара выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Пушкине после квартирного пожара медицинская помощь потребовалась одному человеку 27 мая.