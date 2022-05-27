В Пушкине во время квартирного пожара пострадал один человек

В Пушкине во время квартирного пожара пострадал один человек
Пострадавшего осматривают медики. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

После квартирного пожара в Пушкине медицинская помощь потребовалась одному человеку.

Как сообщили в городском управлении МЧС, очевидцы вызвали экстренные службы сегодня в 9 часов утра. Пожар начался в жилом доме на Кадетском бульваре, дом 22А.

По неизвестной причине загорелась двухкомнатная квартира общей площадью 65 квадратных метров. В одной из комнат обгорела обстановка на площади 5 квадратных метров.

Прибывшие 15 человек личного состава МЧС потушили пожар с помощью трех единиц техники за полчаса.

ЧП не обошлось без пострадавших. Медицинская помощь потребовалась мужчине, сейчас его осматривает бригада скорой помощи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у подростка в Петербурге под угрозой ножа отобрали велосипед, полиция задержала младшеклассников.

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