Пик мировой инфляции может прийтись на середину 2022 года

К середине ткущего 2022 года Всемирный банк ожидает пика инфляции с последующим спадом темпа роста цен. Однако также есть опасения касательно стагфляции.

В докладе ВБ сообщается, что уже к середине этого года инфляция достигнет своего пика. Сейчас, ситуация в России с инфляцией под контролем, как отметил президент России Владимир Путин 7 июня. В связи с этим, а также со стабилизацией рубля, по словам политолога и экономиста Александра Дудчака в беседе с «МК в Питере», ЦБ РФ может понизить ключевую ставку еще на 3 % пункта до конца недели.

В докладе ВБ также утверждается, что несмотря на вероятные позитивные прогнозы все еще есть риск по поводу стагфляции, когда будет заметен слабый рост и повышенная инфляция, как было в 1970-х годах. Тогда инфляция подскочила до 10,3 % при росте цен на нефть.