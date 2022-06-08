Реализацию уникального портового комплекса обсудили на совещании в Приморске

Вопросы комплексного развития города Приморск и морского порта, социально-экономического сотрудничества обсудили на совещании под председательством Главы Администрации Выборгского района Валерия Савинова. От «УПК» приняли участие Евгений Савкин и Дмитрий Темкин, и ключевые инвесторы, работающие в порту Приморск.

Усилия инвесторов нацелены на развитие морской инфраструктуры, создание комфортной городской среды и комплексное развитие городского поселение, создание новых рабочих мест. «По масштабам и идее в России нет подобного промышленного проекта. Мы идем в графике, ведутся подготовительные работы. В ближайшие месяцы приступим к строительству самого порта и сопутствующей инфраструктуры – в первую очередь жилой, культурно-досуговой, медицинской. Все объекты будут застраиваться параллельно», — рассказал Евгений Савкин.

В свою очередь Валерий Савинов отметил, что безусловно для развития города необходимы новые рабочие места и квадратные метры жилья.

Напомним, что Приморский «УПК» является налоговым резидентом Выборгского муниципального образования, поэтому налоговые отчисления позволят улучить инфраструктуру Приморска и реализовать другие крупные городские проекты.

Участники совещания договорились оказывать поддержку городу Приморск и соседним населённым пунктам, продолжить участие в социальных проектах.