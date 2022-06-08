На улице Лазо неосторожный удар кулаком в лицо привел к смерти от бетонной плитки

На улице Лазо неосторожный удар кулаком в лицо привел к смерти от бетонной плитки. Фото: Pexels

На улице Лазо неосторожный удар кулаком в лицо привел к смерти от бетонной плитки. Фото: Pexels

В Красногвардейском районе молодой человек по неосторожности привел к смерти 40-летнего гражданина.

В правоохранительные органы заявил брат пострадавшего. Во вторник вечером, 7 июня, группа в составе трех человек, в которой находились погибшей мужчина, его брат и молодой человек 21 года, распивали спиртные напитки на улице Лазо, 8, корпус 3. Как стало известно Gazeta.SPB, вспыхнула ссора, и 21-летний гражданин ударил в лицо 40-летнего пострадавшего. В результате последний упал на землю и ударился головой о бетонную плитку, после этого мужчина потерял сознание.

Брат пострадавшего отвел его домой. Там мужчине стало хуже, поэтому пришлось вызвать скорую помощь. Но доехать она не успела: пострадавший скончался.

Позже молодой человек в состоянии алкогольного опьянения сам явился в полицию. Сейчас он находится в СПСЗЛ. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржец сам позвонил в полицию и рассказал, что убил свою знакомую Ольгу в съемной квартире.