Петербуржцы могут попробовать найти адреса чиновников Смольного из-за утечки данных

Предполагается, что из-за утечки данных из баз Яндекс.Еды, Wildberries и СДЭКа, любой желающий теперь может найти подробную информацию о петербургских чиновниках вплоть до места их жительства.

Однако, все оказалось не так то просто. «Мойка78» проверила слитые данные и нашла как минимум пять полных тезок чиновников Смольного, двух из которых удалось дополнительно верифицировать по контактным данным. Сами хакеры открыто заявили, что данные могут быть удалены, если написать самим создателям сайта со слитыми телефонами.

Первым в очереди на проверку данных встал спикер петербургского ЗакСа Александр Бельский, данные которого уже пропали из сети. А вот глава комитета по культуре Федор Болтин использует, вероятно, псевдонимы. Однако выдает его имя в СДЭКе, как удалось проверить с помощью сервиса GetContact. Глава комитета по молодежной политике Богдан Заставный также был рассекречен благодаря СДЭКу.