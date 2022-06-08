Енокаева назначили временно исполняющим обязанности главы Комитета по транспорту Петербурга

Обязанности главы Комитета по транспорту Санкт-Петербурга временно будет исполнять Валентин Енокаев.

Валентин Енокаев утвержден на пост временно исполняющего обязанности главы Комитета по транспорту Северной столицы. До этого он занимал должность первого зама главы ведомства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Валентин Енокаев родился 4 ноября 1984 года, окончил «Военмех» по специальности «Информационно-измерительная техника и технологии». В 2013 году он занял пост начальника управления развития транспортной инфраструктуры в АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт‑Петербурга и Ленинградской области», а с января 2014 года перешел на должность заместитель генерального директора – начальник управления по развитию транспортной инфраструктуры и ИТС Дирекции.

В 2020 году с мая по октябрь занимал должность директора проектов офиса цифровизации промышленности Корпоративного Центра ПАО «Ростелеком».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что глава Комитета по транспорту Кирилл Поляков назначен на пост вице-губернатора Петербурга.