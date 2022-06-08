«Жвака Галз» поделились своим видением искусства и рассказали, где найти Сибирь в Петербурге

Очень скоро, 12 и 13 июня в Севкабеле, состоится фестиваль «Стереолето» — независимый музыкальный фестиваль, который каждый год проводится в Санкт-Петербурге. Самый первый фестиваль прошел еще в 2001 году.

В этот раз на фестивале выступит один из ярких, харизматичных и самобытных коллективов «Жвака Галз». Ребята рассказали, что такое дада-оркестр, поделился своим взглядом на искусство и раскрыл секрет, как найти Сибирь прямо в Петербурге. С участниками группы удалось пообщаться Peterburg2.

Кто же такие «Жвака Галз»?

Свой недавний альбом группа посвятила, как они сами утверждают «сторонникам здравого смысла и юмора», а также гуманистам прошлого, настоящего и будущего. Коллектив играет в достаточно смешанном стиле, и сами характеризуют его как авангардный рок с нотками панка, фольклора психоделического и камеди-рока.

«Жвака Галз» состоит из 9 талантливых людей. Основателем коллектива является Ира Вильман. Она же стоит на клавишах, дудочках и колокольцах, и она же поет. Второй участник коллектива — Максим Белоусов. На нем — гитары, бас, synth, midi и перкуссия. Александр Ларионов играет на трубе и перкуссия, Дмитрий Колобов — на саксофонах и перкуссии, Константин Рудов аккомпанирует на балалайке, Михаил Скорюков отвечает за бас, Ярослав Шевченко — за ударные и перкуссию, а Снежана Волынцева и Наталья Сметанина стоят на бэк-вокале.

Название группы «Жвака Галз» постоянно интересовало слушателей. Интересно, что объяснить его долго не получилось. Как поделились участники коллектива, просто это слово всем понравилось своей фонетикой. Позже на свет появился альбом «Жизненно важные картины для горожанина алчного и занудного», где по первым буквам удалось таки наконец придумать объяснение для наименование группы.

О том самом дада-оркестре

Такая разновидность оркестра неспроста кажется непривычной. В «Жвака Галз» даже предполагают, что сейчас сложно найти еще какой-то дада-оркестр, кроме них. Термин очень тесно связан с Дадаизмом. Периодически к этому направлению в музыке можно, например, отнести Эрику Сати или Фрэнка Заппу. При этом, как уверяют сами ребята, четких границ в исполнении нет.

«В звуке и технике композиции есть некая анимированность, своего рода мультфильм в музыке», — отметили в группе.

Взгляд на мир

«Жвака Галз» подчеркнули, что они созданы из любви к музыке, юмора и творческой неуспокоенности.

Группа хоть и из Петербурга, но проводит сравнение двух миров, другой из которых — Сибирь. Для них очень важно сохранить природу, красоту Сибири, потому что сейчас она исчезает, горит, вырубается, загрязняется.

Петербург для коллектива является великолепной «рукотворной красотой». «Жвака Галз» рекомендуют для посещения в Северной столице Мариинский театр, Русский музей, Эрмитаж и Новую Голландию. Также, по их мнению, невероятно захватывает северное направление Ленобласти , — там местная природа очень напоминает сибирскую.

Ожидания от фестиваля «Стереолето»

Здесь для «Жвака Галз» очень важно, как говорится: «и на других посмотреть, и себя показать». По мнению ребят, это отличная возможность познакомиться и пообщаться с новыми интересными людьми.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице пройдет летний фестиваль цветов. Он стартует 9 июня и продлится до 11 числа.