С 9 по 11 июня в Северной столице пройдет фестиваль цветов

С 9 по 11 июня в Северной столице пройдет фестиваль цветов. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

С 9 по 11 июня в Северной столице пройдет фестиваль цветов. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В Санкт-Петербурге пройдет летний фестиваль цветов. Он стартует 9 июня и продлится до 11 числа.

Предстоящее праздничное событие посвящено 350-летию со дня рождения Петра I. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», жители и гости города смогут увидеть флористические шоу, посетить мастер-классы, бал цветов, а также побывать на демонстрации букетов и цветочных композиций.

На фестивале будут представлены работы лучших флористов из Петербурга, Москвы, Самары, Кемерово, Новосибирска, Омска, Казани и Ростова-на-Дону, а также из Туркменистана, Армении, Азербайджана и Беларуси.

В рамках мероприятия для петербуржцев и других гостей фестиваля подготовят выставку арт-объектов. Так, 9 июня перед Александринским театром, а 10-11 июня – у Российской Национальной библиотеки будут представлены всевозможные композиции из цветов.

В экспозиции примут участие пять украшенных ретроавтомобилей, а также цветочные платформы, посвященные эпохе Петра Великого и символам Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 4 и 5 июня состоится 4-й фестиваль воздушных змеев «Фортолёт» на форту «Константин» в Кронштадте.